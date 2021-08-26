"Нам попалась очень хорошая, сильная группа. Это будет отличный шанс проявить себя, постараться показать всему миру, что мы можем бороться на этом уровне. Надеюсь, у нас все получится. Будем готовиться к групповоому этапу, настраиваться на матчи с этими командами.

"Надеемся, что мы не будем играть в Киеве среди зимы": директор Баварии назвал главный минус матчей с Динамо

Возможно, и хорошо, что нам снова попалась Барселона, ведь это одна из лучших команд в мире. Вероятно, кому-то и хотелось встретиться с новыми командами, с которыми мы еще не играли, но мне кажется, с Барселоной можно играть хоть каждый год, а то и чаще. Эмоции от таких встреч только положительные.

Будет ли Динамо более подготовленным в новом сезоне Лиги чемпионов? Думаю, да, ведь за прошлый год у нас уже накопился опыт игр с соперниками такого уровня. Многие ребята представляли национальную сборную на Евро-2020, где также были игры высочайшего уровня. Думаю, в этом сезоне в Лиге чемпионов мы будем чувствовать себя уже увереннее.

Динамо узнало соперников в групповом этапе Лиги чемпионов – европейские гранды и возвращение Яремчука

Противостояние с Яремчуком? Конечно, это будет очень интересная встреча. Бенфика – тоже хорошая, сильная команда, но в матчах с ней мы обязаны хорошо себя проявить. Обсуждали ли, кого хотели в соперники? Обсуждали, причем мнения и предпочтения были разные. Кто-то хотел соперников как можно слабее, кто-то – наоборот, сильнейших.

Получилось то, что получилось. Лично я и хотел, чтобы нам попалась сильная группа, хотелось сыграть с топ-клубами. Так и получилось, поэтому я доволен группой, ведь нам достались такие соперники, которых я и хотел", – поделился Забарный в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо попало в квартет E, где соперниками киевлян будут Бавария, Барселона и Бенфика, в составе которой выступает Роман Яремчук.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину