"Барселона – інша без Мессі, але це все ще хороша команда. Бенфіка – клуб традицій, у неї завжди хороші футболісти. Нам належить виконати цікаве завдання.

Динамо дізналось суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів – європейські гранди і повернення Яремчука

Сподіваємося, що нам не доведеться грати в Києві в середині зими. Якщо говорити серйозно, ми хочемо подолати цю групу, в ідеалі – з першого місця", – наводить слова Саліхаміджіча твіттер Bayern&Germany.

Нагадаємо, Динамо потрапило до квартету E, де суперниками киян стануть Баварія, Барселона та Бенфіка, у складі якої виступає Роман Яремчук.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну