"Сподіваємося, що ми не гратимемо в Києві посеред зими": директор Баварії назвав головний мінус протистояння з Динамо
Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч поділився думками щодо майбутніх суперників мюнхенців у групі Ліги чемпіонів.
"Барселона – інша без Мессі, але це все ще хороша команда. Бенфіка – клуб традицій, у неї завжди хороші футболісти. Нам належить виконати цікаве завдання.
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Сподіваємося, що нам не доведеться грати в Києві в середині зими. Якщо говорити серйозно, ми хочемо подолати цю групу, в ідеалі – з першого місця", – наводить слова Саліхаміджіча твіттер Bayern&Germany.
Нагадаємо, Динамо потрапило до квартету E, де суперниками киян стануть Баварія, Барселона та Бенфіка, у складі якої виступає Роман Яремчук.
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