Пресс-служба Борнмута запустила голосование за лучшего игрока команды в марте.

Борнмут без ума от Забарного – украинец стал звездой клубных соцсетей

Среди номинантов на награду: украинский защитник Илья Забарный, английский полузащитник Льюис Кук, ганский нападающий Антуан Семеньо и английский форвард Доминик Соланке. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

Напомним, в марте Забарный провел за Борнмут 4 матча (против Бернли, Шеффилд Юнайтед, Лутона и Эвертона). В поединке против Лутона он отметился дебютным голом и помог оформить безумный камбэк (4:3), отыгравшись после 0:4.

Всего в текущем сезоне Илья сыграл за "вишен" в 35 поединках, в которых забил 1 мяч. Его контракт с англичанами действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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