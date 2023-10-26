"Наш перший тайм був занадто боязким, ми злякалися їхньої агресії та пресингу. Я бачив, що ми боялися грати з м'ячем. Ми боялися, а потім припустилися помилок. Я побачив явну різницю у настрої двох команд. Також очевидно, що у Фейєнорда були 3-4 гравці з чудовим темпом, а у нас ні.

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Тепер на нас чекають дві гри вдома, і ми повинні постаратися отримати від них максимум користі. У групі лише шість матчів, програти навіть один проблематично. Попереду довгий шлях, і ми все ще сподіваємося повернути його в потрібне русло. Втім, з таким ставленням робити тут нічого. Ми підходимо до Ліги чемпіонів так, ніби навшпиньки, ніби ми по шию у воді. Або ми викладемося на 101 відсоток, або нам буде важко залишитися тут", – наводить слова Саррі Football Italia.

Поразка від Фейєнорда відкинула Лаціо на третє місце групи Е. Нова очна зустріч у Римі відбудеться 7 листопада.

Ліга чемпіонів: Фейєнорд впевнено переміг Лаціо, захопивши лідерство у групі Е