"Наш первый тайм был слишком робким, мы испугались их агрессии и прессинга. Я видел, что мы боялись играть с мячом. Мы боялись, а потом допустили ошибки. Я увидел явную разницу в настроении двух команд. Также очевидно, что у Фейеноорда были 3-4 игрока с отличным темпом, а у нас нет.

ПСЖ разгромил беспомощный Милан – Пиоли переписал историю, но провалил дуэль против Луиса Энрике

Теперь нас ждут две игры дома, и мы должны постараться извлечь от них максимум пользы. В группе всего шесть матчей, проиграть даже один проблематично. Предстоит долгий путь, и мы все еще надеемся вернуть его в нужное русло. Впрочем, с таким отношением делать здесь нечего. Мы подходим к Лиге чемпионов так, будто на цыпочках, будто мы по шею в воде. Либо мы выложимся на 101 процент, либо нам будет тяжело остаться здесь", – приводит слова Сарри Football Italia.

Поражение от Фейеноорда отбросило Лацио на третье место группы Е. Новая очная встреча в Риме состоится 7 ноября.

Лига чемпионов: Фейеноорд уверенно победил Лацио, захватив лидерство в группе Е