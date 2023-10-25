Феєнорд і Лаціо є головними конкурентами у боротьбі за друге місце в групі Е. Римлян влаштовувала і нічия, адже вони випереджали роттердамців на одне очко й грали на виїзді – а значення перемоги в цій зустрічі було просто величезним. Очікувалось, що команди влаштують битву.

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На жаль, на поле вийшла тільки одна команда. Підопічні Мауріціо Саррі начисто провалили поєдинок на Де Кьойпі – до 80-ї хвилини вони мали лише 5 ударів та півтора моменти, причому найкращий з них подарували нідерландці. Шанс забити змарнував Кастельянос, який зачепився за невдало відбитий удар Дзакканьї й вистрілив повз ворота. З трьох метрів.

Також можна згадати навіс, який на лінії воротарського замикав Луїс Альберто. Іспанець спрямував м'яч у руки Бейло. Ось і вся гострота з боку італійців. Прошити голкіпера Феєнорда вдалося аж на 83-й хвилині – з пенальті, який реалізував Педро.

Проблема в тому, що роттердамці до того часу відвантажили аж три голи. Перший вони провели ще на 25-й хвилині внаслідок вривання Хіменеса у штрафний та удару з рикошетом від Хюсая – м'яч перелетів Проведеля, але лайнсмен помітив офсайд. На 31-й же Сантьяго відзначився чистим голом, отримавши проникний пас від Віффера й пробивши у правий нижній. 1:0! В обох випадках за форвардом не встигав Казале.

Прямо перед перервою нідерландці подвоїли свою перевагу внаслідок пострілу Зеррукі з лінії штрафного – без шансів для голкіпера. На 74-й же хвилині Тімбер з передачі Джаханбахша вийшов на рандеву з Проведелем, вистріливши метрів з п'яти. Воротар парирував, однак Хіменес зіграв на добиванні. 3:0.

Крім цих епізодів, Феєнорд змарнував ще 5-6 гольових нагод. Покарання за марнотратство могло прилетіти на 86-й хвилині, коли Кастельянос замикав подачу від Дзакканьї – м'яч летів у ближню дев'ятку, але пройшов поруч зі стійкою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Арне Слота з рахунком 3:1.

Феєнорд набрав 6 очок і вирвався на перше місце в групі Е. Атлетіко та Лаціо йдуть у двох залікових балах позаду, причому італійці опустились на третю сходинку через гіршу різницю голів – а мадридці свій матч ще не зіграли. Селтік з нулем замикає квартет.

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