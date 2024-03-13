"Моя віра в гравців і команду непохитна. Упевнений, ми зіграємо відмінний матч. У мене дуже чіткі ідеї, я розумію, що з нами відбувається, і ми проводимо хороший сезон. Останні невдачі? Очевидно, коли ти робиш помилки – розплачуєшся за них.

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Інтер – одна з найсильніших команд світу на даний момент. Але настав час реваншу. Ми хочемо вирости, враховуючи те, що сталося. Матч виграє той, у кого буде більше концентрації. Лаутаро Мартінес? Він неймовірний гравець, що довів у складі збірної Аргентини і що щодня доводить у складі Інтера. У нього є тренер, який ідеально йому підходить за стилем гри. Відновлення Грізманна дасть нам більше рішень і можливостей з тактичної точки зору", – цитує Сімеоне Gazzetta dello Sport.

Матч Атлетіко – Інтер відбудеться в середу, 13 березня. У першій зустрічі "нерадзуррі" перемогли з рахунком 1:0.

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