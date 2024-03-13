"Моя вера в игроков и команду непоколебима. Уверен, мы сыграем отличный матч. У меня очень четкие идеи, я понимаю, что с нами происходит, и мы проводим хороший сезон. Последние неудачи? Очевидно, когда ты совершаешь ошибки - расплачиваешься за них.

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Интер – одна из сильнейших команд мира на данный момент. Но пришло время реванша. Мы хотим вырасти, учитывая произошедшее. Матч выиграет тот, у кого будет больше концентрации. Лаутаро Мартинес? Он невероятный игрок, что доказал в составе сборной Аргентины и что ежедневно доказывает в составе Интера. У него есть тренер, который идеально ему подходит по стилю игры. Восстановление Гризманна даст нам больше решений и возможностей с тактической точки зрения", – цитирует Симеоне Gazzetta dello Sport.

Матч Атлетико – Интер состоится в среду, 13 марта. В первой встрече "нерадзурри" победили со счётом 1:0.

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