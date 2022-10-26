Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі збереже свою посаду навіть після гучного фіаско в Лізі чемпіонів.

В Ювентусі не змінилась ситуація навколо Аллегрі – його не звільнять після поразки від Бенфіки, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Більш того, президент Ювентуса Андреа Аньєллі підтвердив свій намір продовжити співпрацювати з Аллегрі. Його контракт чинний до червня 2025 року.

Нагадаємо, Ювентус програв Бенфіці у божевільній перестрілці (3:4) та точно не зможе вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. "Стара синьйора" має 3 очки після 5 турів, тоді як Бенфіка та ПСЖ очолюють групу, маючи по 11 пунктів.

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