Незважаючи на три забиті м'ячі, "стара синьйора" програла четвертий матч у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Для того, щоб мати можливість вийти до плей-офф Ліги чемпіонів, Ювентус мав перемагати у Лісабоні. У результаті команда Алегрі забила тричі, але все одно поступилася. Більшу частину своїх м'ячів "стара синьйора" забила вже за рахунку 1:4.

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Бенфіку цього вечора було не зупинити: на п'ятдесяту хвилину команда Роджера Шмідта відвантажила у ворота суперника чотири м'ячі. Відзначилися Антоніу Сілва, Жоау Маріу та Рафа (двічі). За Ювентус голи забивали Кін, Мілік та Маккенні.

Ювентус не вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів уперше з сезону-2013/14. Тепер у туринської команди залишилися шанси потрапити лише до Ліги Європи. Але для цього теж треба буде постаратися.