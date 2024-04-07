Ювентус підходив до домашки з Фіорентиною, маючи за плечима 4-матчеву безвиграшну в Серії А. Це чинило тиск не тільки у психологічному плані, а і в турнірному – туринці наблизились до падіння із зони ЛЧ, адже відрив від п'ятої позиції скоротився до чотирьох очок. Варто не забувати і про принциповий характер протистояння з "фіалками", хоча навряд сучасні футболісти (окрім екс-флорентійців Влаховіча та К'єзи) пам'ятають про ворожнечу тіфозі.

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Хай там як, а Юве була потрібна виключно перемога. Підопічні Массімо Аллегрі так налаштувались, що просто змели гостей у першому таймі. "Б'янконері" забили чотири голи до 32-ї хвилини – втім, три із них скасували через офсайд. Записати своє ім'я у протокол бомбардирів могли Маккені, Бремер і Влаховіч. Цікаво, що останній неабияк тішився, коли забив колишньому клубу.

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Втім, влучний постріл Гатті на 21-й хвилині пройшов без порушення правил. Бремер замкнув подачу з кутового, пробивши головою у поперечину, а Федеріко з кількох метрів зіграв на добиванні. 1:0! Це вже четвертий гол Федеріко у поточному сезоні Серії А – жоден центрбек у топ-5 лігах Європи не забивав стільки.

Вирвавшись уперед, команда Массімо Аллегрі вдалася до звичного маневру. "Стара синьйора" відійшла назад і почала сушити гру, час від часу контратакуючи. Голкіпер "фіалок" у другій половині першого тайму відпочивав – а у його партнерів нічого не виходило попереду. Гості завдали всього 4 удари сумарною гостротою в 0,09 очікуваних голів.

На щастя, Ювентус прокинувся. Вже за три хвилини по перерві відзначитись міг К'єза, який прорвався лівим флангом і пробив з лівого кута штрафного, однак вийшло занадто слабко. На 55-й же простріл Костіча у власні ворота ледь не зрізав Міленковіч – м'яч пролетів у сантиметрах від правої стійки! Ще за чотири хвилини свіжий Їлдиз виривався віч-на-віч, але Кайоде в останню мить наздогнав і не дав пробити.

Щастя туринської тіфозерії тривало недовго. Трішки поатакувавши, Ювентус різко вимкнувся. Макс знову почав сушити гру – от тільки тепер тактика вже не працювала. Фіорентина почала створювати момент за моментом. Так, на 70-й хвилині Ніко Гонсалес розкрутив Данілу на краю штрафного й завдав потужного удару, але м'яч чомусь пролетів паралельно воротам.

Ще за чотири Ніко наважився на обвідний удар з правого кута карного майданчика. Цього разу сфера полетіла ідеальню в дальню дев'ять, однак Щенсни кінчиками пальців перервів її у поперечку! На 84-й же герой міг стати антигероєм, вибивши простріл вздовж лінії воротарського прямо в ноги Бельтрану – втім, Фран із 7-8 метрів поцілив у партнера по команді!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ювентуса. Туринці перервали 4-матчеву безвиграшну серію, набрали 62 очки й відірвались від п'ятої позиції на сім залікових балів. Фіорентина ж тримається десятою з 43 заліковими балами в активі.

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