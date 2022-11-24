Ювентус відправив скаутів до Катару, які мають стежити за форвардом Ренна та збірною Бельгії Жеремі Доку. Про це інформує інсайдер Іньяціо Дженуарді.

Шахтар – Ренн: "гірники" розпочали продаж квитків на матч 1/16 Ліги Європи

У 2020 році Доку перейшов до Ренна з Андерлехта за 26 мільйонів євро. За 65 матчів у таборі французької команди Жеремі забив 4 м'ячі та зробив 6 гольових передач.

Контракт Доку з Ренном розрахований до літа 2025 року. Нагадаємо, що Ренн є суперником Шахтаря у плей-офф Лізі Європи.

Бельгія – Канада: анонс матчу ЧС-2022 – камбек скандального арбітра, який двічі завчасно завершував гру