Ювентус відправив до Катару скаутів заради майбутнього суперника Шахтаря в ЛЄ
06:00 - Читать на русском
Нападник Ренна Жеремі Доку потрапив до сфери інтересів Ювентуса.
Ювентус відправив скаутів до Катару, які мають стежити за форвардом Ренна та збірною Бельгії Жеремі Доку. Про це інформує інсайдер Іньяціо Дженуарді.
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У 2020 році Доку перейшов до Ренна з Андерлехта за 26 мільйонів євро. За 65 матчів у таборі французької команди Жеремі забив 4 м'ячі та зробив 6 гольових передач.
Контракт Доку з Ренном розрахований до літа 2025 року. Нагадаємо, що Ренн є суперником Шахтаря у плей-офф Лізі Європи.
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