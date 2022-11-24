Ювентус отправил скаутов в Катар, которые должны будут следить за форвардом Ренна и сборной Бельгии Жереми Доку. Об этом информирует инсайдер Иньяцио Дженуарди.

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В 2020 году Доку перешел в Ренн из Андерлехта за 26 миллионов евро. За 65 матчей в стане французской команды Жереми забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.

Контракт Доку с Ренном рассчитан до лета 2025 года. Напомним, что Ренн является соперником Шахтёра в плей-офф Лиги Европы.

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