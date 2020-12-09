Туринський Ювентус підкреслив перевагу Кріштіану Роналду над Ліонелем Мессі після розгромної перемоги над Барселоною.

"Ми стримали своє слово – привезли його", – підписала світлину із Роналду прес-служба Ювентуса у твіттері, додавши емодзі цапа.

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Це було відповіддю на допис Барселони після минулої зустрічі між цими командами: "Ми раді, що ви змогли побачити цапа (GOAT – акронім з англійської "найкращий за всі часи")" зі світлиною Мессі. Ювентус тоді пообіцяв привезти "справжнього найкращого", натякнувши на відсутність Роналду через коронавірус.

Зазначимо, що Кріштіану став справжнім героєм зустрічі, відзначившись дублем у ворота Барселони (обидва м'ячі з пенальті) та посприяв розгромній перемозі Ювентуса 0:3.

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