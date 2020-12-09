Туринский Ювентус подчеркнул преимущество Криштиану Роналду над Лионелем Месси после разгромной победы над Барселоной.

"Мы сдержали свое слово – привезли его", – подписала фотографию с Роналду пресс-служба Ювентуса в твиттере, добавив эмодзи козла.

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Это было ответом на сообщение Барселоны после прошлой встречи между этими командами: "Мы рады, что вы смогли увидеть козла" (GOAT – акроним от английского "величайший всех времен") с фотографией Месси. Ювентус тогда пообещал привезти "настоящего лучшего", намекнув на отсутствие Роналду из-за коронавируса.

Отметим, что Криштиану стал настоящим героем встречи, отметившись дублем в ворота Барселоны (оба мяча с пенальти) и помог разгромной победе Ювентуса 0:3.

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