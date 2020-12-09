"Мессі ніхто не допомагає": легенда Іспанії Луїс Суарес знищив Барселону за матч проти Ювентуса
13:36 - Читать на русском
Володар "Золотого м'яча"-1960 Луїс Суарес прокоментував гру Барселони в поєдинку Ліги чемпіонів проти Ювентуса.
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Вестон Маккені 20’
20’ Вестон Маккені
"Ситуація катастрофічна. Вони роблять важкі індивідуальні та колективні помилки. Гострота, агресивність, якість... Гравці просто зникають.
Дубль Роналду у відеоогляді матчу Барселона – Ювентус – 0:3
Вони повинні показувати себе незалежно від тренера. Мессі ніхто не допомагає, навіть якщо він не грає геніально", – наводить слова Луїса Суареса Мірамонтеса видання AS.
Нагадаємо, Барселона розгромно програла Ювентусу (0:3) та завершила групу G на другому місці, набравши 15 очок.
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