Ювентусу чи не найбільше пощастило із жеребом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА – в пару туринцям випав Порту. Втім матч на виїзді італійці програли з рахунком 1:2, тож у рідних стінах необхідно було перемагати. Благо, виїзний гол робив це завдання не дуже складним. Вочевидь, саме через нього, а також через перевагу в класі, букмекери вважали "б'янконері" фаворитами, а статистичний портал FiveThirtyEight прогнозував Юве 60% вірогідності на чвертьфінал.

Втім, Порту одразу зі стартовим свистком показав, що звитяга на Драгау не була випадковою. Португальці накрили підопічних Андреа Пірло високим пресингом і ледь не відкрили рахунок вже на 2-й хвилині зустрічі – це Урібе вистрілив метрів з 20-ти у лівий нижній кут. М'яч пройшов у метрі від стійки! Туринці рівно за хвилину огризнулися навісом на голову Мораті та його замиканням з центру штрафного, однак Марчесін врятував "драконів".

Порту цей момент аж ніяк не налякав. У наступній же атаці Таремі виходив віч-на-віч з Щенсни й втік від нього, але пробити з гострого кута іранський нападник не встиг. На 7-й же хвилині Ювентусу відверто пощастило: Таремі замкнув простріл Санусі на 11 метрів, Щенсни парирував, а перс одразу ж зіграв на добиванні – хрестовина врятувала італійців! Ще за п'ять хвилин Отавіо отримав відскок на лівий кут штрафного й завдав удару з лету. Неточно! "Стара синьора" огризнулася подачею на Ремзі, але його замикання не стало гострим.

Зрештою, стартовий тиск Порту призвів до дуже логічного пенальті. На 17-й хвилині Марега увійшов на правий край штрафного та покотив на центр, а Таремі впав після контакту з Деміралем! Бйорн Кейперс без вагань вказав на "позначку", а Олівейра спокійно розвів Щенсни та м'яч по різних кутах – 0:1! Тепер для проходу в чвертьфінал Ювентусу необхідно було забивати тричі.

Господарі замість навали на ворота суперника в наступні 10 хвилин взагалі нічого не вигадали, а от Порту до середини першого тайму встиг довести лік ударів до восьми – постріли Отавіо та Корони метрів з 20-ти спіймав Щенсни, а спроба Занусі з відскоку з дальньої дистанції виявилась занадто високою. Покарати за марнотратство міг Мората, який мав найкращий шанс для взяття воріт Порту до перерви. Альваро на 27-й хвилині прийняв закидання за спину крайньому захиснику й вистрілив з лівого кута воротарського – Марчесін врятував "драконів"!

В завершальній третині першого тайму темп гри впав до середнього. Ювентус нарешті повноцінно захопив ініціативу, тримаючи м'яч 64% ігрового часу, але явних гольових епізодів не виникало. За цей період можна згадати хіба що постріл Рабйо з відскоку метрів з 25-ти – м'яч досить неприємно летів у лівий кут, кілька разів підстрибнувши, але Марчесін спіймав його!

Крім того, була небезпечна скидка Морати після кутового на лінію воротарського, яку міг замикати Бонуччі, але Марчесін випередив центрбека. Порту ж забрав компенсований час, організувавши кілька атак і ще раз перевіривши пильність Щенсни дальнім ударом Олівейри. Войцех не спав.

Перший тайм команди завершили за мінімальної переваги Порту, але на старті другого гра перегорнулася кардинально. Ювентус пішов уперед і зрівняв рахунок вже на 49-й хвилині: Бонуччі закинув м'яч у штрафний на Роналду, а Кріш скинув його під удар К'єзі з лівого краю – Федеріко віддячив красивим обвідним пострілом у дальню дев'ятку. 1:1! Ще за три хвилини нападник "драконів" Таремі сфолив проти К'єзи й отримав жовту картку, а на 54-й хвилини він отримав ще одну – Кейперс показав її за винос м'яча після свистка. Гості залишились у меншості.

Покарати суперника за дурне вилучення Ювентус міг на 57-й хвилині, коли К'єза отримав закидання на лівий край штрафного й обіграв Марчесіна – перед ним залишалися порожні ворота, однак Пепе наздогнав Феде, поставив корпус і збив приціл хавбеку. К'єза у падінні покотив м'яч у стійку! Сержіу Консейсау, тим часом, випустив на поле Сарра, намагаючись посилити оборону, однак агресію туринців було не зупинити. Зрештою, на 63-й хвилині вони добилися свого: Куадредо виконав точну подачу на дальню штангу, а К'єза головою замкнув під поперечку – 2:1! Загальний рахунок у протистоянні зрівнявся.

В середині другого тайму Ювентус дещо збавив оберти, обмежившись всього одним моментом – це Рабйо на 69-й хвилині потужно пробив з дистанції під ближню стійку. Марчесін парирував. Крім того, було кілька непоганих вривань у штрафний у виконання К'єза та свіжого Маккені, але загалом на полі було нудно. Порту закрився, а туринці збирались із силами.

В ендшпілі зустрічі гра розкрилася. Так, на 79-й хвилині Роналду завдав удару головою з лівого кута воротарського після закидання від Бонуччі, але м'яч пролетів паралельно воротам. На 82-й же хет-трик міг оформити К'єза: Федеріко увірвався на лівий край штрафного, прибрав Манафа на замасі й пробив з гострого кута – Марчесін врятував Порту! Гості розгнівались і ледь не прибили італійців: на 83-й хвилині свіжий Сарр потужно вистрілив з дистанції під поперечину (Щенсни парирував), а на 85-й Марега увійшов на лівий фланг карного майданчика й пробив з-під захисника метрів з семи – йому вдалося спіймати голкіпера на протиході, але м'яч пройшов поруч з ближньою стійкою!

Втім, останнє слово залишилось за Ювентусом. На 90-й хвилині перемогу "Старій синьйорі", здавалося, приніс Мората, який реалізував вихід віч-на-віч з Марчесіном, однак Порту від поразки врятував офсайд. У компенсований же час Куадрадо міг стати героєм, завдавши потужного удару з правого кута штрафного – поперечина заступилася за "драконів"! Зрештою, свисток Бйорне Кейперса відправив команди в овертайми.

В першому екстра-таймі Ювентус здебільшого обмежувався подачами у штрафний. Явних моментів туринці так і не створили, але на 103-й хвилині забити міг Роналду, який вривався на лівий край штрафного після проникного пасу Кулусевскі – до удару справа не дійшла, адже Марчесін вибив м'яч у підкаті. Порту ж за кілька хвилин до цього епізоду мав шикарну нагоду прибити господарів: Корона шикарно розвернувся на лівому фланзі карного майданчика й навісив на Марегу, а той головою пробив метрів з шести – точно в руки Щенсни!

Туринці явно не збиралися тягнути до серії пенальті. Вже за три хвилини після старту другого овертайму Роналду стріляв з-за меж штрафного – удар накрили. Кутовий нічого господарям не дав, але через кільканадцять секунд Кулусевскі відкрився на лівому куті карного майданчика, хитнув Манафа та пробив метрів з шести – Мбемба заблокував! Порту огризнувся пострілом Груїча на 112-й з лінії штрафного, а Юве на 113-й відповів ударом у виконанні Морати з меж півкола. Альваро спрямував м'яч точно в руки Марчесіну.

Здавалося, що Юве дотисне або будуть пенальті, однак на 115-й хвилині гості заробили стандарт в метрах 25-ти від воріт. Олівейра взяв шалений розбіг і несподівано пробив під стінкою точно в лівий нижній кут – 2:2! М'яч пролетів прямо поміж ніг Роналду.

Ronaldo gifting Porto their ticket to the UCL quarter finals. His greatest ever contribution to Portuguese football. pic.twitter.com/n2ul9SFBt5