Ювентус приймає Порту у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео найкращих моментів матчу Ювентус – Порту на "Футбол 24".

Порту несподівано забив швидкий м'яч на 19-й хвилині.

Ювентус – Порту: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Драконам" допоміг суперник. Марега увійшов на правий край штрафного майданчика і віддав у центр, а Таремі впав після фолу Деміраля – пенальті! До позначки підійшов Сержіу Олівейра і впевнено розвів Щенсни та м'яч по різних кутах.

Відео гола Олівейри:

"Стара синьйора" відігралася на старті другої половини. Це Роналду відкинув на К'єзу, а Федеріко елегантно поклав у верхній дальній кут!

Відео гола К'єзи: