Ювентус – Порту – відео голів
23:15 - Читать на русском
Ювентус приймає Порту у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео найкращих моментів матчу Ювентус – Порту на "Футбол 24".
88' live
49’ Федеріко К'єза
63’ Федеріко К'єза
Сержіу Олівейра 19’
Мехді Таремі 54’
19’ Сержіу Олівейра
49’ Федеріко К'єза
54’ Мехді Таремі
63’ Федеріко К'єза
Порту несподівано забив швидкий м'яч на 19-й хвилині.
Ювентус – Порту: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
"Драконам" допоміг суперник. Марега увійшов на правий край штрафного майданчика і віддав у центр, а Таремі впав після фолу Деміраля – пенальті! До позначки підійшов Сержіу Олівейра і впевнено розвів Щенсни та м'яч по різних кутах.
Відео гола Олівейри:
"Стара синьйора" відігралася на старті другої половини. Це Роналду відкинув на К'єзу, а Федеріко елегантно поклав у верхній дальній кут!
Відео гола К'єзи:
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