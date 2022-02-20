Ювентус підтвердив втрату Дибали і Ругані на перший матч 1/8 фіналу ЛЧ проти Вільяреала
18:16 - Читать на русском
Ювентус не уникнув кадрових втрат перед стартом плей-офф Ліги чемпіонів.
Даніеле Ругані і Пауло Дибала вилетіли щонайменше на 10 днів, інформує офіційний сайт туринців.
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В обох діагностували травми лівого стегна. Вже 22 лютого Ювентус на виїзді зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Вільяреала. Очевидно, що Дибала і Ругані у цій зустрічі команді не допоможуть.
Нагадаємо, у лазареті Ювентуса також перебувають Бонуччі, К'єлліні, К'єза і Бернардескі.
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