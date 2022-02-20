Ювентус не избежал кадровых потерь перед стартом плей-офф Лиги чемпионов.

Даниэле Ругани и Пауло Дибала вылетели по меньшей мере на 10 дней, сообщает официальный сайт туринцев.

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У обоих диагностировали травмы левого бедра. Уже 22 февраля Ювентус на выезде сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Вильярреала. Очевидно, что Дибала и Ругани в этой встрече команде не помогут.

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Напомним, в лазарете Ювентуса также находятся Бонуччи, Кьеллини, Кьеза и Бернардески.

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