От матча в Турине не ожидали феерии. Первый тайм оправдал прогнозы – Рома нанесла всего 4 удара по воротам, а Ювентус со своими 9-ю наиграл на 0,47 xG. Тем не менг, по два острых момента (хоть и несколько сумбурных) команды до перерыва создали.

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"Джалоросси" могли открывать счет уже на 6-й минуте, когда римляне разыграли второй темп после углового. Кристанте стрелял из-за пределов штрафной, но попал в ближнюю стойку. За туринцев ответил Влахович – Душан на 2-й минуте зацепился за мяч в штрафной и пробил метров с 9-ти. В последний момент Манчини накрыл удар серба.

На 32-й минуте Рома запорола вторую возможность. Ндика подал с левого фланга, Данило неудачно срезал мяч Кристенсену, а Брайан откатил его Дибале. Пауло бахнул метров с 13-ти, однако сфера просвистела рядом с правой стойкой. Юве огрызнулся аутом на 44-й – после вбрасывания в штрафной произошло несколько рикошетов, Костич оказался первым на подборе и пробил с близкого расстояния. Ндика головой выбил с линии ворот!

В итоге, команды отправились отдыхать при нулях на табло. Ну а через минуту после перерыва трибуны в Турине заревели – это Рабйо открыл счет во встрече! Костич нашел передачей Влаховича, тот пяткой перевел на левый край штрафной, а Адриен оттуда бахнул в ближний угол. 1:0!

Теперь Ювентус мог защищать счет. "Бьянконери" не стали изменять традициям – за следующие 33 минуты хозяева провели всего два удара, да и те случились в одном момент за шесть минут до конца основного времени. Кьеза влетел на левый край штрафной и прострелил на линию вратарской, а Маккени пробил в касание – Патрисиу парировал, а с добиванием у Вестона не сложилось.

В компенсированное время Ювентус неожиданно разродился вторым голом, но его отменили из-за офсайда. Кьеза обыгрался со свежим Илингом и вколотил мяч в сетку метров с трех, но полкорпуса Феди залезли в положение вне игры. Вот и вся атака.

А что же Рома? А ничего. После пропущенного гола команда нанесла ряд ударов. Большинство было заблокировано. Почти все прошли с дистанции или после навесов со стандарта, хотя были и попытки с линии штрафной. Единственный хороший шанс сравнять счет выпал на 71-й минуте, когда Данило вновь срезал мяч – Пеллегрини сбросил Дибале, а Пауло бахнул с полукруга в левый нижний. Щенсны спокойно забрал этот выстрел.

В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ювентуса. Подопечные Массимо Аллегри набрали 43 очка, вплотную приблизившись к первой позиции. Интер опережает "Старую синьору" всего на два зачетных балла. Рома с 28 пунктами осталась седьмой – до топ-4 не хватает пяти очков.

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