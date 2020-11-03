Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло визначився зі списком гравців, які можуть зіграти проти Ференцвароша у 3 турі Ліги чемпіонів.

Повна заявка команди складається з 21 гравця, інформує офіційний Twitter туринців.

Ференцварош – Ювентус: Ребров готовий зіграти проти Роналду в Лізі чемпіонів

До складу Ювентуса повернулися двоє лідерів – Джорджо К'єлліні та Кріштіану Роналду. Досвідчений захисник травмувався ще у матчі першого туру Ліги чемпіонів проти Динамо (2:0), після чого на поле не виходив. Португалець був змушений пропустити кілька тижнів через коронавірус, тому не грав у обох турах.

Нагадаємо, матч Ференцварош – Ювентус відбудеться завтра (4 листопада), початок о 22:00. Наразі в активі команди Реброва одне очко, а у туринців три.

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