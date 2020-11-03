Ювентус объявил заявку на матч против Ференцвароша – Роналду впервые сыграет в текущем сезоне Лиги чемпионов
Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло определился со списком игроков, которые могут сыграть против Ференцвароша в 3 туре Лиги чемпионов.
Полная заявка команды состоит из 21 игрока, информирует официальный Twitter туринцев.
Ференцварош – Ювентус: Ребров готов сыграть против Роналду в Лиге чемпионов
В состав Ювентуса вернулись два лидера – Джорджо Кьеллини и Криштиану Роналду. Опытный защитник травмировался еще в матче первого тура Лиги чемпионов против Динамо (2:0), после чего на поле не выходил. Португалец был вынужден пропустить несколько недель из-за коронавируса, поэтому не играл в обоих турах.
Напомним, матч Ференцварош – Ювентус состоится завтра (4 ноября), начало в 22:00. В активе команды Реброва одно очко, а у туринцев три.
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