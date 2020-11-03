"Для мене велика честь представляти Угорщину та Ференцварош на найвищому рівні клубного футболу, але це також означає і велику відповідальність для нас. Ми готові зіграти гарний матч! Я радий, що будуть глядачі. Якщо я не помиляюсь, майже 20 тисяч вболівальників зможуть підтримати нас на трибунах.

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Досвід попередніх поєдинків? Матч проти київського Динамо, особливо у другому таймі, може додати гравцям впевненості. За цей період у нас чотири серйозні матчі, наприклад, ми зіграли у чемпіонаті проти Фехервара через два-три дні після матчу проти Динамо, тому одним з найважливіших елементів нашої підготовки є відновлення.

Ми намагалися звернути на це увагу і на сьогоднішньому тренуванні. Всім відомо, що ми граємо проти найкращих команд Європи, але мої гравці готові до цього на 100 відсотків. Ми у хорошій фізичній формі, ми підготовлені, всі дуже хочуть випробувати себе проти таких гравців, як Кріштіану Роналду, який, я дуже сподіваюся, завтра буде на полі, або проти Ліонеля Мессі.

Через три дні після Барселони ми грали в чемпіонаті, потім з Динамо, а ще через кілька днів ми грали з Фехерваром. Окрім такого навантаження, природно трапляються помилки і гравці справді втомлюються. У той же час я пишаюся командою та гравцями, оскільки ми конкурентоспроможні як у країні, так і в Європі", – цитує Сергія Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, вже завтра, 4 листопада, Ференцварош українського тренера прийматиме Ювентус. Початок о 22:00.

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