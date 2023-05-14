Нападник Ювентуса Душан Влаховіч може покинути не тільки команду, а й змінити чемпіонат.

"Бьянконері" наразі посідають друге місце у турнірній таблиці Серії А. Однак, Ювентус ще ризикує втратити очки через справу з шахрайством.

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Як повідомляє Football Italia, якщо "Стара Сеньйора" не потрапить до Ліги чемпіонів, то керівництво розгляне можливість продажу Душана Влаховіча влітку. Ювентус оцінює свого форварда в 60-70 мільйонів євро. Вважається, що серб незадоволений кількістю ігрового часу і може ухвалити рішення покинути команду. Інтерес до нападника проявляють Челсі, Манчестер Юнайтед, Баварія та Ньюкасл.

В поточному сезоні Душан Влаховіч відіграв за Ювентус в 39 матчах. В його активі 13 голів та чотири результативні передачі.

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