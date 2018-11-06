toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛІ - ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Ліги чемпіонів

18:08 256 Читать на русском
Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Ліги чемпіонів / AFP

Італійський Ювентус і англійський Манчестер Юнайтед зійдуться у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ювентус – Манчестер Юнайтед відбудеться 7 листопада у Турині на Ювентус Стедіум. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Ювентус – Манчестер Юнайтед, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Фахівці британської контори William Hill безумовним фаворитом протистояння вважають Ювентус. Коефіцієнт на перемогу господарів складає 1,63. Імовірний успіх манкуніанців оцінюється балом 5,50. Шансів, що матч завершиться внічию, на думку букмекерів, трохи більше. Ставки на такий підсумок зустрічі приймають із коефіцієнтом 3,90.

Натомість їхні колеги з австрійської Bwin дотримуються схожої думки. Вони приймають ставки на перемогу туринців із коефіцієнтом 1,57. На потенційний тріумф гостей можна поставити з балом 6,00. Можливість нічиєї оцінюється коефіцієнтом 4,00.

Манчестер Юнайтед – Ювентус: фанати господарів заспівали серенаду для Роналду після його селфі з вболівальником

Ліга чемпіонів4 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Манчестер Юнайтед: Середа 07 листопада 2018

Ювентус
до матчу
1
дн
:
3
год
:
4
хв
Манчестер Юнайтед
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів Ювентус - Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус букмекери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ісмаїлі – найкращий гравець УПЛ у жовтні
    Україна — 13:09179 Ісмаїлі – найкращий гравець УПЛ у жовтні
3
год
:
4
хв
Наполі
22:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук