Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Італійський Ювентус і англійський Манчестер Юнайтед зійдуться у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ювентус – Манчестер Юнайтед відбудеться 7 листопада у Турині на Ювентус Стедіум. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Ювентус – Манчестер Юнайтед, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Фахівці британської контори William Hill безумовним фаворитом протистояння вважають Ювентус. Коефіцієнт на перемогу господарів складає 1,63. Імовірний успіх манкуніанців оцінюється балом 5,50. Шансів, що матч завершиться внічию, на думку букмекерів, трохи більше. Ставки на такий підсумок зустрічі приймають із коефіцієнтом 3,90.

Натомість їхні колеги з австрійської Bwin дотримуються схожої думки. Вони приймають ставки на перемогу туринців із коефіцієнтом 1,57. На потенційний тріумф гостей можна поставити з балом 6,00. Можливість нічиєї оцінюється коефіцієнтом 4,00.

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