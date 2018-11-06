Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Лиги чемпионов

Итальянский Ювентус и английский Манчестер Юнайтед сойдутся в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Ювентус – Манчестер Юнайтед состоится 7 ноября в Турине на Ювентус Стэдиум. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Ювентус – Манчестер Юнайтед, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

Специалисты британской конторы William Hill безусловным фаворитом противостояния считают Ювентус. Коэффициент на победу хозяев составляет 1,63. Вероятный успех манкунианцев оценивается баллом 5,50. Шансов, что матч завершится вничью, по мнению букмекеров, немного больше. Ставки на такой итог встречи принимают с коэффициентом 3,90.

А их коллеги из австрийской Bwin придерживаются схожего мнения. Они принимают ставки на победу туринцев с коэффициентом 1,57. На потенциальный триумф гостей можно поставить с баллом 6,00. Возможность ничьей оценивается коэффициентом 4,00.

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