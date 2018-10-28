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Манчестер Юнайтед – Ювентус: фанати господарів заспівали серенаду для Роналду після його селфі з вболівальником

24 жовтня 11:39 2542 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Ювентус: фанати господарів заспівали серенаду для Роналду після його селфі з вболівальником
Роналду зробив селфі з фанатом, який вибіг на поле / Соцмережі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився несподіваним вчинком у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед у себе вдома приймав туринський Ювентус. Гості перемогли з рахунком 1:0, а єдиний гол на свій рахунок записав Дибала.

Манчестер Юнайтед – Ювентус – 0:1 – відео голів та огляд матчу

Після матчу на поле вибіг вболівальник та попрямував у сторону Кріштіану Роналду. Стюарди швидко впіймали порушника, але нападник Ювентуса все ж встиг зробити селфі з відчайдухом та подивився, аби фаната не виводили надто грубо за межі поля.

За цей жест вболівальники Манчестер Юнайтед заспівали серенаду на честь екс-форварда манкуніанців Кріштіану Роналду.

Ліга чемпіонів: Ювентус на виїзді обіграв Манчестер Юнайтед, Аякс вирвав перемогу в Бенфіки

Нагадаємо, що португалець на початку своєї кар’єри грав на Олд Траффорд. Роналду виступав за "червоних дияволів" з 2003 по 2009 рік.

Ліга чемпіонів3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вівторок 23 жовтня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Ювентус футбольні фанати
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