Манчестер Юнайтед – Ювентус: фанати господарів заспівали серенаду для Роналду після його селфі з вболівальником

Роналду зробив селфі з фанатом, який вибіг на поле / Соцмережі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився несподіваним вчинком у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед у себе вдома приймав туринський Ювентус. Гості перемогли з рахунком 1:0, а єдиний гол на свій рахунок записав Дибала.

Манчестер Юнайтед – Ювентус – 0:1 – відео голів та огляд матчу

Після матчу на поле вибіг вболівальник та попрямував у сторону Кріштіану Роналду. Стюарди швидко впіймали порушника, але нападник Ювентуса все ж встиг зробити селфі з відчайдухом та подивився, аби фаната не виводили надто грубо за межі поля.

За цей жест вболівальники Манчестер Юнайтед заспівали серенаду на честь екс-форварда манкуніанців Кріштіану Роналду.

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Нагадаємо, що португалець на початку своєї кар’єри грав на Олд Траффорд. Роналду виступав за "червоних дияволів" з 2003 по 2009 рік.