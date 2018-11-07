Ювентус – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Массіміліано Аллегрі та Жозе Моурінью визначилися зі стартовими складами на поєдинок туринського Ювентуса та англійського Манчестер Юнайтед у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Матч Ювентус – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Стартові склади команд:
Ювентус: Щенсни – Де Шильйо, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро – Хедіра, П'яніч, Бентанкур – Куадрадо, Дибала, Роналду
Запасні: Перін, Канселу, Бенатія, Ругані, Барцальї, Матюйді, Манджукіч
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Смоллінг, Лінделеф, Шоу – Еррера, Матіч, Погба – Лінгард, Алексіс, Мартіаль
Запасні: Ромеро, Байлі, Дарміан, Фред, Феллаїні, Мата, Решфорд
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