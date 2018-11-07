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Ювентус – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

21:06 500 Читать на русском
Ювентус – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
Ювентус – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч Ліги чемпіонів / BBC

Массіміліано Аллегрі та Жозе Моурінью визначилися зі стартовими складами на поєдинок туринського Ювентуса та англійського Манчестер Юнайтед у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч Ювентус – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Стартові склади команд:

Ювентус: Щенсни – Де Шильйо, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро – Хедіра, П'яніч, Бентанкур – Куадрадо, Дибала, Роналду

Запасні: Перін, Канселу, Бенатія, Ругані, Барцальї, Матюйді, Манджукіч

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Смоллінг, Лінделеф, Шоу – Еррера, Матіч, Погба – Лінгард, Алексіс, Мартіаль

Запасні: Ромеро, Байлі, Дарміан, Фред, Феллаїні, Мата, Решфорд

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Ювентус - Манчестер Юнайтед: Середа 07 листопада 2018

Ювентус

live 29'
0 : 0
Манчестер Юнайтед
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