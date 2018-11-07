Ювентус – Манчестер Юнайтед: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью определились со стартовыми составами на поединок туринского Ювентуса и английского Манчестер Юнайтед в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Матч Ювентус – Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Лиги чемпионов
Стартовые составы команд:
Ювентус: Щенсны – Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Бентанкур – Куадрадо, Дибала, Роналду
Запасные: Перин, Канселу, Бенатия, Ругани, Барцальи, Матюиди, Манджукич
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Эррера, Матич, Погба – Лингард, Алексис, Марсьяль
Запасные: Ромеро, Байли, Дармиан, Фред, Феллаини, Мата, Решфорд
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