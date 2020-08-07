Ювентус – Ліон: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ювентус і Ліон змагаються за вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Стартові склади команд шукайте на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус – Ліон стартує о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на телеканалі "Футбол 2". Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

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Перший матч відбувся ще до коронавірусної паузи та завершився несподіваною перемогою Ліона – 1:0. Ювентус залишається фаворитом на вихід у чвертьфінал, однак французи налаштовані дати бій.

"Стара синьйора" завоювала чергове скудетто, а от Ліон через дострокове завершення Ліги 1 готувався до Ліги чемпіонів спарингами (4 перемоги в 5 матчах). Минулого тижня Олімпік все ж відчув смак офіційного поєдинку, давши гідний бій ПСЖ у фіналі Кубка ліги.

Стартові склади

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Бонуччі, Де Лігт, Алекс Сандро – Бентанкур, П'яніч, Рабйо – Бернардескі, Ігуаїн, Роналду.

Запасні: Пінсольйо, Буффон, К'єлліні, Ремзі, Дибала, Даніло, Матюйді, Ругані, Деміраль, Олів'єрі, Мураторе.

Ліон: Лопеш – Денаєр, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гімарайнш, Ауар, Корне – Депай, Екамбі.

Запасні: Тетерушану, Діоманде, Андерсен, Рафаель, Дембеле, Траоре, Мендес, Рейне, Жан Лукас, Тете, Бард, Шеркі.

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