Ювентус – Ліон: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ювентус спробує відіграти виїзну поразку від Ліона та вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ювентус – Ліон

7 серпня, 22:00. Турин, Ювентус Стедіум. Перший матч – 0:1

Головний арбітр: Фелікс Цвайєр (Німеччина)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Після поразки у першому поєдинку перед Ювентусом стоїть не найпростіше завдання. Підопічним Мауріціо Саррі для виходу у чвертьфінал необхідно відігравати виїзні 0:1 – гол Тусара на Стад де Люм'єр подарував Ліону доволі пристойні шанси на прохід у наступну стадію. Цікаво, що автора того м'яча вже немає в команді – він покинув Ліон заради берлінської Герти.

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Ситуацію Ювентуса ускладнює не найкраща форма команди. Так, "Стара синьйора" вже звично завоювала Скудетто, але зробила це найменш переконливо за останні роки. Є серйозні питання як до гравців, так і до Мауріціо Саррі – за чутками, тренер може втратити свою посаду лише через рік після призначення. Потенційна невдача у Лізі чемпіонів практично напевне стане для алленаторе фатальною.

У сезоні 2018/19 Ювентус вилетів з Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу від Аякса. Тепер туринці ризикують не дістатися навіть вісімки найкращих. Єдина суттєва перевага Юве над Ліоном – наявність офіційних матчів, адже чемпіонат Франції був завершений достроково ще у березні. Команда Руді Гарсії за 5 місяців провела лише один офіційний поєдинок – це програний ПСЖ фінал Кубка Франції.

Щоправда, у "б'янконері" вже є досвід успішного камбеку після поразки в першій грі. Минулого року Ювентус в 1/8 фіналу програв перший матч Атлетіко з рахунком 0:2, але хет-трик Кріштіану Роналду дозволив італійській команді пройти далі. Саме на 35-річного португальця покладаються головні сподівання Ювентуса і цього разу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Де Шільйо, Хедіра, Дуглас Коста – Коне

Під питанням: Дибала – Марсело, Тете

Орієнтовні склади

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Бонуччі, Де Лігт, Алекс Сандро – Бентанкур, П'яніч, Рабйо – Бернардескі, Ігуаїн, Роналду

Ліон: Лопеш – Денаєр, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гімарайнш, Ауар, Корне – Депай, Дембеле

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Безумовно, Ювентусу доведеться серйозно попітніти для виходу в 1/4 фіналу. Проте краща фізична форма, колосальний досвід та вищий індивідуальний клас виконавців повинні у підсумку переважити. Ризикнемо спрогнозувати важку перемогу Ювентуса, який на зубах вигризе путівку в наступну стадію.

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