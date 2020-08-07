Ювентус – Лион: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Ювентус и Лион борются за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Стартовые составы команд ищите на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус – Лион стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Футбол 2". Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Лион сенсационно обыграл Ювентус – черный день Роналду и Дибалы

Первый матч состоялся еще до коронавирусной паузы и завершился неожиданной победой Лиона – 1:0. Ювентус остается фаворитом на выход в четвертьфинал, однако французы настроены дать бой.

"Старая синьора" завоевала очередное скудетто, а вот Лион из-за досрочного завершения Лиги 1 готовился к Лиге чемпионов спаррингами (4 победы в 5 матчах). На прошлой неделе Олимпик все же почувствовал вкус официального поединка, дав достойный бой ПСЖ в финале Кубка лиги.

Стартовые составы

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Рабьо – Бернардески, Игуаин, Роналду.

Запасные: Пинсольо, Буффон, Кьеллини, Ремзи, Дибала, Данило, Матюйди, Ругани, Демираль, Оливьери, Мураторе.

Лион: Лопеш – Денаер, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гимарайнш, Ауар, Корне – Депай, Экамби.

Запасные: Тетерушану, Диоманде, Андерсен, Рафаель, Дембеле, Траоре, Мендес, Рейне, Жан Лукас, Тете, Бард, Шерки.

Ювентус – Лион: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов