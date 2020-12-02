Чергова спроба зачепитися за очки для команди Луческу. Де дивитися матч Ювентус – Динамо онлайн? Показ – на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за підпискою. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 2", початок за 5 хвилин до стартового свистка. Матч, як і онлайн-трансляція Ювентус – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. Лише одного разу кияни не програли "Старій Синьйорі", і сталося це саме на її полі. Луческу продовжує боротьбу за Лігу Європи, тоді як Юве не полишає надій посісти 1 місце у групі та отримати легший шлях у плей-офф. Утім, для туринців зараз значно важливіше поправити ситуацію в Серії А, де команда Пірло перемагає рідше, аніж грає внічию.

Ювентус – Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ювентус: Щенсни – Демірал, Бонуччі, Де Лігт, Сандро – К'єза, Маккені, Бентанкур, Ремзі – Мората, Роналду

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Жерсон – Вербіч