Очередная попытка зацепиться за очки для команды Луческу. Где смотреть матч Ювентус – Динамо онлайн? Показ – на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) по подписке. Кроме этого, прямая трансляция состоится на канале "Футбол 2", начало за 5 минут до стартового свистка. Матч, как и онлайн-трансляция Ювентус – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00. Лишь однажды киевляне не проиграли "Старой Синьоре", и произошло это именно на ее поле. Луческу продолжает борьбу за Лигу Европы, тогда как Юве не оставляет надежд занять 1 место в группе и получить более легкий путь в плей-офф. Впрочем, для туринцев сейчас гораздо важнее поправить ситуацию в Серии А, где команда Пирло побеждает реже, чем играет вничью.

Ювентус – Динамо: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Ювентус: Щенсны – Демирал, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Кьеза, Маккени, Бентанкур, Рэмзи – Мората, Роналду

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Жерсон – Вербич