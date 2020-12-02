Динамо зустрічається з Ювентусом в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Ювентус – Динамо на Футбол 24.

Ювентус домінував на початку зустрічі, а вже до середини першого тайму повів у рахунку. Мората зачепився за м'яч і відкинув на Сандро, той подав з лівого флангу, а К'єза головою переграв Бущана.

Ювентус – Динамо: відео гола К'єзи

По перерві італійці подвоїли перевагу – забив Роналду. К'єза справа вирвався на оперативний простір і прострілив у штрафний. Бущан у боротьбі з Моратою дотягнувся до м'яча, але Кріштіану вразив ворота.

Ювентус – Динамо: відео гола Роналду

Мората незабаром зробив рахунок розгромним, завершивши швидку атаку Ювентуса.

Ювентус – Динамо: відео гола Морати

Ювентус – Динамо: онлайн-трансляція матчу ЛЧ