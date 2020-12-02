Бажання Роналду продовжити свою феноменальну серію з українськими клубами проти чергової спроби динамівців зачепитися за очки з грандом. Матч, як і онлайн-трансляція Ювентус – Динамо на "Футбол 24", стартував о 22:00. Лише одного разу кияни не програли "Старій Синьйорі", і сталося це саме на її полі. Луческу веде боротьбу за Лігу Європи, тоді як Юве – вже у плей-офф ЛЧ. Для туринців зараз значно важливіше поправити ситуацію в Серії А, де команда Пірло перемагає рідше, аніж грає внічию. Однак Роналду має іншу думку. Кріштіану наколотив у ворота Шахтаря і Динамо 8 голів за 4 матчі групового турніру. Португалець заходить на черговий рекорд – найдовший відрізок між голами одній команді (понад 13 років з моменту його подвигів ще за МЮ).

Ювентус – Динамо: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Перший удар уже на 3 хвилині. Не всі витримують шалений пресинг туринців – Шапаренко впав під тиском Морати, Роналду підхопив, але не влучив з-за меж штрафного. Непогану компактність демонструють і кияни. К'єзі ледь не допоміг рикошет, і знову дальній удар Юве. Перша жінка-суддя в ЛЧ, мадам Фраппар показує свою дебютну жовту картку Бентанкуру. Це Миколенко розіграв через партнера на Шапаренка, грубий фол у центрі поля проти останнього. Лівий захисник збірної України найкраще виглядає у перші 15 хвилин, та моментами його не помічають партнери у перспективних позиціях.

Ювентус – Динамо – відео голів

Перший сейв Бущана на 17 хвилині. Це пройшла подача кутового, Маккені переграв на другому поверсі Попова. Денис виправився, заблокувавши головою кручений удар К'єзи. Та минуло ще кільканадцять секунд, і Роналду ледь не добив удар Морати після сейву Бущана перед собою. Дебютні спроби Динамо після атак на правому фланзі з підключеннями Кендзьори. У Вербіча та Жерсона удари не вийшли. А ось К'єза спокійно випередив Миколенка і реалізував навіс Алекса Сандро. Бущан міг би і краще зреагувати на м'яч, який ішов поруч з ним.

Крик Луческу чути на весь стадіон. Попов ледь не привіз на рівному місці. Щастить, що Мората випустив круглого. Статистика ударів за перші 25 хвилин 7:1 (за влучаннями 3:0). Забарний привозить жовту, просто намагаючись вивести м'яч зі своєї половини. Паніка і запара – слова, які найкраще описує стан більшості динамівців. Роналду знову пробачає. Сандро викотив на 10 метрів, ніхто не заважає – хрестовина! Швидкості реакції попереду вистачає тільки в Жерсона. Все дуже сумно.

А ось і суперечливий момент. Вербіча валять на газон руками Бонуччі ззаду. Фраппар послідовна, адже перед тим Кендзьора чіпав Морату схожим чином. Без пенальті в обох випадках. Нарешті налагодили контроль кияни і загубили такий МОМЕНТИЩЕ. Кендзьора подав, скидання грудьми Вербіча, Циганков влучає в Щенсни, який вже лежав і встиг виставити ногу. Почав працювати крутий пресинг Динамо. Роналду аж розводить руками. К'єза зацінив цікаві підключення Миколенка. Вже у перерві хлопці помінялися футболками. Статистика ударів у площину воріт (3:2) та очікуваних голів (0,75 на 0,49) свідчить про непогані перспективи команди Луческу, яка в останні 10 хвилин першого тайму абсолютно вирівняла гру.

Оце так. Знову агресивний тиск Динамо у фінальній третині, уже туринці привозять собі кутові на рівному місці. Як же розкішно закручував з флангу Циганков! Відразу троє киян могли замикати з меж воротарського, Щенсни з проблемами потягнув так, щоб ніхто ще й не добив. Перший момент Ювентуса після перерви – це контратака на 55-й. Мората протягнув і віддав, Роналду цілив метрів з 20, Бущан перевів на кутовий. К'єза пройшов флангом і прострілив на дальню стійку, Мората підправив у боротьбі з Бущаном, а Роналду підставив ногу за метр від порожніх воріт. Ювентус спокійно оформив розгром на 66 хвилині. К'єза і Мората просто висміяли захисні навички Забарного, Кендзьори і Попова.