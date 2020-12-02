Желание Роналду продолжить свою феноменальную серию с украинскими клубами против очередной попытки динамовцев зацепиться за очки с грандом. Матч, как и онлайн-трансляция Ювентус – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Лишь однажды киевляне не проиграли "Старой Синьоре", и произошло это именно на ее поле. Луческу ведет борьбу за Лигу Европы, тогда как Юве – уже в плей-офф ЛЧ. Для туринцев сейчас гораздо важнее поправить ситуацию в Серии А, где команда Пирло побеждает реже, чем играет вничью. Однако у Роналду другое мнение. Криштиану наколотил в ворота Шахтера и Динамо 8 голов за 4 матча группового турнира. Португалец заходит на очередной рекорд – самый длинный отрезок между голами одной команде (более 13 лет с момента его подвигов еще за МЮ).

Ювентус – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Первый удар уже на 3 минуте. Не все выдерживают безумный прессинг туринцев – Шапаренко упал под давлением Мораты, Роналду подхватил, но не попал из-за пределов штрафной. Неплохую компактность демонстрируют и киевляне. Кьезе едва не помог рикошет, и снова дальний удар Юве. Первая женщина-судья в ЛЧ, мадам Фраппар показывает свою дебютную желтую карточку Бентанкуру. Это Миколенко разыграл через партнера на Шапаренко, грубый фол в центре поля против последнего. Левый защитник сборной Украины лучше всего смотрится в первые 15 минут, но моментами его не замечают партнеры в перспективных позициях.

Ювентус – Динамо – видео голов

Первый сейв Бущана на 17 минуте. Это прошла подача углового, Маккени переиграл на втором этаже Попова. Денис исправился, заблокировав головой крученый удар Кьезы. Но прошло еще несколько секунд и Роналду едва не добил удар Мораты после сейва Бущана перед собой. Дебютные попытки Динамо после атак на правом фланге с подключениями Кендзеры. У Вербича и Жерсона удары не вышли. А вот Кьеза спокойно опередил Миколенко и реализовал навес Алекса Сандро. Бущан мог бы и получше среагировать на мяч, который шел рядом с ним.

Крик Луческу слышно на весь стадион. Попов едва не привез на ровном месте. Везет, что Мората выпустил круглого. Статистика ударов в первые 25 минут 7:1 (по попаданиям 3:0). Забарный привозит желтую, просто пытаясь вывести мяч со своей половины. Паника и запара – слова, которые лучше всего описывает состояние большинства динамовцев. Роналду снова прощает. Сандро выкатил на 10 метров, никто не мешает – крестовина! Скорости реакции впереди хватает только у Жерсона. Все очень грустно.

А вот и спорный момент. Вербича валят на газон руками Бонуччи сзади. Фраппар последовательна, ведь перед тем Кендзера трогал Морату похожим образом. Без пенальти в обоих случаях. Наконец-то наладили контроль киевляне и загубили такой МОМЕНТИЩЕ. Кендзера подал, скидка грудью Вербича, Цыганков попадает в Щенсны, который уже лежал и успел выставить ногу. Начал работать крутой прессинг Динамо. Роналду даже разводит руками. Кьеза заценил интересные подключения Миколенко. Уже в перерыве ребята поменялись футболками. Статистика ударов в створ ворот (3:2) и ожидаемых голов (0,75 на 0,49) свидетельствует о неплохих перспективах команды Луческу, которая в последние 10 минут первого тайма откровенно выровняла игру.

Вот так-так. Опять агрессивное давление Динамо в финальной трети, уже туринцы привозят себе угловые на ровном месте. Как же роскошно закручивал с фланга Цыганков! Сразу трое киевлян могли замыкать с пределов вратарской, Щенсны с проблемами потянул так, чтобы никто еще и не добил. Первый момент Ювентуса после перерыва – это контратака на 55-й. Мората протянул и отдал, Роналду целил метров с 20, Бущан перевел на угловой. Кьеза прошел по флангу и прострелил на дальнюю штангу, Мората подправил в борьбе с Бущаном, а Роналду подставил ногу в метре от пустых ворот.

Ювентус спокойно оформил разгром на 66 минуте. Кьеза и Мората просто высмеяли защитные навыки Забарного, Кендзеры и Попова. Тройная замена Динамо на 72-й. Супряга, Де Пена и Гармаш вместо Вербича, Жерсона и Шепелева. У Ювентуса уже даже 18-летний румынский защитник Дрегушин выходит в компании Данилу, Бернардески, Кулусевски и Артура. Бущана продолжают расстреливать с нескольких метров. Шапаренко перепутал Фраппар с Монзуль и нарвался на желтую за эмоциональные споры. Зачем столько энергии и не в то место направлять? Караваев и Леднев заменили Миколенко и Цыганкова на последних минутах. Кулусевски подарил круглого перед штрафной Юве, Шапаренко классно крутил в дальний – Щенсны еще класснее.