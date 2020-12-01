Чергова спроба зачепитися за очки для команди Луческу. Матч, як і онлайн-трансляція Ювентус – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. Лише одного разу кияни не програли "Старій Синьйорі", і сталося це саме на її полі. Динамо продовжує боротьбу за Лігу Європи, тож головне завдання в ЛЧ зараз – випередити Ференцварош Реброва. Фактично гра з Юве, який за 2 тури до кінця пробився в 1/8 фіналу, по суті нічого особливого не вирішує, крім престижу та можливості заробити призові.

Ювентус – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Луческу знає, як не програвати в Турині. У сезоні 2012/13 його Шахтар зупинив "б'янконері" (1:1) на їхній арені. Загалом же Юве досі програв клубам з України лише раз, ще 44 роки тому. Був це також Шахтар, але донеччани не завадили італійцям взяти тоді Кубок УЄФА 1976/77, з чого почалася колекція єврокубкових трофеїв туринців. Динамо лише двічі перемагало клуби Серії А з 25 спроб. Причому Італію вдалося взяти лише завдяки технічній поразці Роми.

Де дивитись матч Ювентус – Динамо онлайн

Гру в Україні традиційно покажуть на кількох платформах. Дивитися матч Ювентус – Динамо онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за підпискою. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 2", початок за 5 хвилин до стартового свистка. Там же о 21:00 стартує передматчева студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка підсумує хід зустрічі відразу після її завершення о 23:55.

Крім того, матч можна переглянути і в інших країнах, зокрема: Великій Британії (BT Sport Extra 2), Сербії (Arena Sport 4), Греції (Cosmote Sport 7), Кіпрі (Cytavision Sports 6), Німеччині (DAZN), Росії (Матч Футбол 2), Румунії (Digi Sport 2), Іспанії (M. Liga de Campeones 4), Італії (Sky Sport Uno Italia та Sky Sport 252 Italia), Польщі (Polsat Sport Premium PPV 3), Франції (RMC Sport live 6), Туреччині (Bein sports connect), Данії, Фінляндії, Швеції і Норвегії (Viaplay), Нідерландах (Ziggo Sport Docu) тощо.

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