Очередная попытка зацепиться за очки для команды Луческу. Матч, как и онлайн-трансляция Ювентус – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00. Лишь однажды киевляне не проиграли "Старой Синьоре", и произошло это именно на ее поле. Динамо продолжает борьбу за Лигу Европы, поэтому главная задача в ЛЧ сейчас – опередить Ференцварош Реброва. Игра с Юве, который за 2 тура до конца пробился в 1/8 финала, по сути ничего особенного не решает, кроме престижа и финансовой.

Ювентус – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

Луческу знает, как проигрывать в Турине. В сезоне 2012/13 его Шахтер остановил "бьянконери" (1:1) на их арене. В целом же Юве до сих пор проиграл клубам из Украины лишь раз, еще 44 года назад. Это был также Шахтер, но дончане не помешали итальянцам взять тогда Кубок УЕФА 1976/77, с чего началась коллекция еврокубковых трофеев туринцев. Динамо только дважды побеждало команды из Серии А с 25 попыток. Причем Италию удалось взять лишь благодаря техническому поражению Ромы.

Где смотреть матч Ювентус – Динамо онлайн

Игру в Украине традиционно покажут на нескольких платформах. Смотреть матч Ювентус – Динамо онлайн можно на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) по подписке. Кроме этого, прямая трансляция состоится на канале "Футбол 2", начало за 5 минут до стартового свистка. Там же в 21:00 стартует предматчевая студия "Ночь Лиги чемпионов", которая суммирует ход встречи сразу после ее завершения в 23:55.

Кроме того, матч можно просмотреть и в других странах, в частности: Великобритании (BT Sport Extra 2), Сербии (Arena Sport 4), Греции (Cosmote Sport 7), Кипре (Cytavision Sports 6), Германии (DAZN), России (Матч Футбол 2), Румынии (Digi Sport 2), Испании (M. Liga de Campeones 4), Италии (Sky Sport Uno Italia и Sky Sport 252 Italia), Польше (Polsat Sport Premium PPV 3), Франции (RMC Sport live 6 ), Турции (Bein sports connect), Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии (Viaplay), Нидерландах (Ziggo Sport Docu) и др.

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