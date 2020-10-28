Ювентус – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ювентус приймає Барселону в другому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію шукайте на "Футбол 24".
Матч Ліги чемпіонів Ювентус – Барселона стартував о 22:00 за київським часом. Телетрансляція – на каналі "Футбол 3", текстовий онлайн проводить "Футбол 24".
Фаворити групи Динамо вдало стартували в турнірі. Ювентус вивіз з України перемогу над киянами, а Барселона розгромила Ференцварош Сергія Реброва. Сьогодні гранди розпочинають боротьбу за перше місце у квартеті.
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Стартові склади команди
Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Деміраль, Бонуччі, Даніло – Кулусевскі, Бентанкур, Рабйо, К'єза – Дибала – Мората.
Запасні: Пінсольйо, Буффон, Артур, Ремзі, Маккенні, Бернардескі, Де Вінтер, Фработта, Портанова, Річчіо.
Барселона: Нету – Роберто, Араухо, Лангле, Альба – П'яніч, Де Йонг – Грізманн, Педрі, Дембеле – Мессі.
Запасні: Пенья, Тенас, Дест, Бускетс, Аленья, Брейтвейт, Пуч, Трінкау, Фаті, Фірпо.
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