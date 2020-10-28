Ювентус принимает Барселону во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите на "Футбол 24".

Матч Лиги чемпионов Ювентус – Барселона стартовал в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция – на канале "Футбол 3", текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Фавориты группы Динамо удачно стартовали в турнире. Ювентус вывез из Украины победу над киевлянами, а Барселона разгромила Ференцварош Сергея Реброва. Сегодня гранды начинают борьбу за первое место в квартете.

Ференцварош – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЧ

Стартовые составы команд

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Демираль, Бонуччи, Данило – Кулусевски, Бентанкур, Рабьо, Кьеза – Дибала – Мората.

Запасные: Пинсольо, Буффон, Артур, Ремзи, Маккенни, Бернардески, Де Винтер, Фработта, Портанова, Риччио.

Барселона: Нету – Роберто, Араухо, Лангле, Альба – Пьянич, Де Йонг – Гризманн, Педри, Дембеле – Месси.

Запасные: Пенья, Тенас, Дест, Бускетс, Аленья, Брейтвейт, Пуч, Тринкау, Фати, Фирпо.

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