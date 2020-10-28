Повторення тріумфального для киян фіналу Кубка кубків 1975. Тоді команда Лобановського розгромила угорців 3:0. Загалом же динамівці тричі зустрічалися з представниками цієї країни, щоразу здобуваючи перемогу. Де дивитися матч Ференцварош – Динамо онлайн? Зустріч показує MEGOGO на Volia Football1 hd. Також пряма трансляція запланована на каналі "Футбол 2". Початок студії "Ніч Ліги чемпіонів" там же за годину до гри. Матч, як і онлайн-трансляція Ференцварош – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. Якщо в команди Реброва відсутні кадрові втрати, то Луческу в останній момент недорахувався ключових гравців: Бущан і Миколенко підхопили коронавірус, склавши компанію в лазареті Костевичу, Тимчику та Бурді.

Ференцварош – Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Стартовий склад київського клубу без несподіванок. У запас потрапив потенційний дебютант Тудор Белуце. Там же відразу 5 креативних гравців: Лєднєв, Дуелунд, Цітаішвілі, Вербіч, Жерсон. А ось Сергій Ребров випускає обох своїх українців з перших хвилин. Зубков гратиме на правому крилі атаки, Харатін – в опорній зоні.

Ференцварош: Дібуш – Ловренчіч, Блажіч, Ковачевіч, Хайстер – Харатін, Сомалія – Зубков, Шигер, Нгуен – Ісаел

Запасні: Богдан, Банкі, Фрімпонг, Мак, Ботка, Батуріна, Двалі, Болі, Лайдуні

Динамо: Бойко – Кендзьора, Попов, Забарний, Караваєв – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Запасні: Нещерет, Шабанов, Сирота, Белуце, Шепелєв, Гармаш, Андрієвський, Лєднєв, Дуелунд, Цітаішвілі, Вербіч, Жерсон