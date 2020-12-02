"Я не знаю, яка нинішня ситуація у Ювентусі, оскільки давно не був у Турині. Зазвичай ця команда вдома грає добре, тим більше, що їм потрібні очки. Думаю, динамівцям буде складно, якщо Ювентус зіграє основним складом. Якщо киянам вдасться здобути нічию, це буде дуже добре.

Ювентус – Динамо: Циганков відзначив роботу киян над власними помилками

Вважаю, вирішальним буде все-таки заключний матч із Ференцварошем. Щоб посісти третє місце, киянам потрібно обіграти цього суперника. Ювентус намагається боротися за перше місце у групі, але конкурувати з Барселоною їм буде непросто, оскільки іспанці в цьому сезоні дуже сильно грають.

Роналду? Це ключовий гравець для Ювентуса. Гадаю, якщо він буде здоровий, обов'язково зіграє. Від нього багато в чому залежить гра команди.

Звичайно, краще, коли в обоймі достатньо футболістів, і склад награний. У Динамо зараз багато матчів і, думаю, тренер знає, що робити, як міняти склад залежно від стану здоров'я гравців. Деяким потрібно дати відпочити, деяким – пограти. Думаю, все йде у плановому режимі", – цитує Заварова офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, кияни зіграють з Ювентусом вже сьогодні, 2 грудня. Початок о 22:00. До слова, Динамо вже втратило шанси на вихід із групи Ліги чемпіонів, проте тепер побореться за потрапляння в плей-офф Ліги Європи з Ференцварошем.

Ювентус – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів