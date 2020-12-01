"Я очікую чудового матчу, ми будемо грати проти найкращих. Ми пам’ятаємо поєдинок першого кола, Юве – чудова команда. Ми попрацювали над своїми помилками, подивимось, що буде завтра.

Ювентус – Динамо: передматчева прес-конференція Андреа Пірло

Ми повинні добре використовувати можливості, які зможемо створити. Маємо стати кращими у порівнянні з попередніми зустрічами", – цитує Циганкова офіційний твіттер туринців.

Зауважимо, Ювентус прийматиме Динамо вже завтра, 2 грудня, початок о 22:00. Перша зустріч завершилась перемогою італійців (2:0).

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