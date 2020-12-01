Ювентус – Динамо: Циганков відзначив роботу киян над власними помилками
Півзахисник Динамо Віктор Циганков прокоментував прийдешній матч із Ювентусом у 5-му турі ЛЧ.
"Я очікую чудового матчу, ми будемо грати проти найкращих. Ми пам’ятаємо поєдинок першого кола, Юве – чудова команда. Ми попрацювали над своїми помилками, подивимось, що буде завтра.
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Ми повинні добре використовувати можливості, які зможемо створити. Маємо стати кращими у порівнянні з попередніми зустрічами", – цитує Циганкова офіційний твіттер туринців.
Зауважимо, Ювентус прийматиме Динамо вже завтра, 2 грудня, початок о 22:00. Перша зустріч завершилась перемогою італійців (2:0).
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