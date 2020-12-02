"Я не знаю, какова нынешняя ситуация в Ювентусе, поскольку давно не был в Турине. Обычно эта команда дома играет хорошо, тем более что им нужны очки. Думаю, динамовцам будет сложно, если Ювентус сыграет основным составом. Если киевлянам удастся добыть ничью, это будет очень хорошо.

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Считаю, решающим будет все-таки заключительный матч с Ференцварошем. Чтобы занять третье место, киевлянам нужно обыграть этого соперника. Ювентус пытается бороться за первое место в группе, но конкурировать с Барселоной им будет непросто, поскольку испанцы в этом сезоне очень сильно играют.

Роналду? Это ключевой игрок для Ювентуса. Думаю, если он будет здоров, обязательно сыграет. От него во многом зависит игра команды.

Конечно, лучше, когда в обойме достаточно футболистов, и состав наигранный. В Динамо сейчас много матчей и, думаю, тренер знает, что делать, как менять состав в зависимости от состояния здоровья игроков. Некоторым нужно дать отдохнуть, некоторым – поиграть. Думаю, все идет в плановом режиме", – цитирует Заварова официальный сайт Динамо.

Заметим, киевляне сыграют с Ювентусом уже сегодня, 2 декабря. Начало в 22:00. К слову, Динамо уже потеряло шансы на выход из группы Лиги чемпионов, однако теперь поборется за попадание в плей-офф Лиги Европы с Ференцварошем.

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