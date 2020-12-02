Динамо вже втратило шанси на вихід у плей-офф ЛЧ, але навряд чи хтось очікував на це у групі з Ювентусом і Барселоною. Жереб виявився безжальним до киян, та і коронавірус з травмами викошував склад протягом турніру – і все одно у "біло-синіх" були непогані поєдинки на Камп Ноу та у Будапешті. Тепер Динамо буде боротися з Ференцварошем за вихід у євровесну, в Лігу Європи – зараз у підопічних Мірчі Луческу та Сергія Реброва по одному заліковому балу, тож все вирішиться в останньому турі. Сьогодні ж українці можуть зіграти для власного задоволення, практично не думаючи про результат – в будь якому разі, доля путівки в Лігу Європи вирішиться в останньому турі.

Ювентус – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

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Щоправда, тиждень тому угорці на виїзді ледь не відібрали очки у Ювентуса, до 90+2-ї хвилини граючи з туринцями внічию – і "Фраді" втримали б її, якби не привоз голкіпера. "Б'янконері" у поточному сезоні взагалі слабенькі: в чемпіонаті вони йдуть четвертими, видавши найгірший старт за 18 років – у дев'яти перших турах Ювентус п'ять разів зіграв внічию, оступившись навіть з Беневенто, Кротоне та Вероною. За більшістю очікуваних статистичних показників підопічні Андреа Пірло також далекі від лідерства у Серії А, а в реальній турнірній таблиці до першого місця їм не вистачає шість очок. Очевидно, що на такому тлі Ліга чемпіонів для туринців відходить на другий план.

Для Динамо це означає шанс зіграти проти напіврезервного складу туринців, але це ще не успіх. Минулого вівторка "біло-сині" також сподівалися накрити резервістів Барселони, але отримали 0:4 за тайм – і рахунок міг бути навіть більшим. Щонайгірше, кияни просто зупинилися після першого ж пропущеного м'яча, хоча й до нього нічого цікавого створити не вдалося.

Причин фіаско багато – тут і відсутність половини основи, і явна втома українських команд під кінець року (календар занадто щільний), і занадто високі спроби тиску на каталонців (гості мали більше OpenPlay-ситуацій в центральній частині поля), і шалений брак при передачах вперед. Зрештою, Динамо просто не вистачило класу для матчу з резервом Барси – такі зараз реалії.

Чи вистачить його на матч з ослабленим складом Ювентуса? Все може бути. Основу туринців у Серії А ганяє кожен другий аутсайдер, а Динамо навіть на рівні Ліги чемпіонів має низку переваг над "б'янконері". Зокрема, у киян найнижчий відсоток втрат м'яча, а за кількістю епізодів тиску на суперника "біло-сині" йдуть на 13 місці з 32-х команд – Юве нині йде набагато нижче. Кількість успішних епізодів у динамівців одна з найнижчих, але підопічні Андреа Пірло в цьому аспекті теж нестабільні – вони або надзвичайно агресивні, або максимально пасивні. Вочевидь, тут багато залежить від бажання витрачати сили на матч з аустсайдерами.

У Динамо перед матчем проти Ювентуса зіграє більша частина основних центрхавів, тож можна сподіватися на якісний контроль м'яча з боку гостей. Команда Мірчі Луческу дуже симпатична в цьому аспекті – тут і відсоток точності передач високий, і сама якість переміщень подобається.

Класна робота у центрі дозволяє зменшити кількість епізодів у власному штрафному, адже там у "біло-синіх" постійний недобір виконавців та шалені проблеми з майстерністю – особливо при стандартах суперника. Якщо Ювентус не захоче перекусити центр, то Динамо зможе непогано відоборонятись, а там і контратаки прийдуть. В будь якому випадку, киянам доведеться все вирішувати в останньому турі ЛЧ.

Кадрова ситуація

У Динамо нарешті стабілізувалася ситуація з коронавірусом – всі футболісти мають негативні результати. Таким чином, недоступними залишаються лише травмовані – це Бурда, Тимчик, Русин і Костевич, а також Буяльський. Віталій зламав ребро, тож у цьому році вже не зіграє.

У Ювентуса особливих проблем зі складом немає – можна відзначити тільки відсутність К'єлліні, який не встиг відновитися від пошкодження. Крім того, Андре Пірло пообіцяв залишити у резерві Дибалу, якого готують до туринського дербі. Взагалі, головний тренер заявив, що основне атакувальне тріо навряд чи з'явиться на полі, але Мората повинен зіграти.

Орієнтовні склади на матч Ювентус – Динамо

Ювентус: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Де Пена – Вербіч

Динамо: Щенсни – Кулусевскі, Бонуччі, де Лігт, Фработа – К'єза, Артур, Рабйо, Ремзі – Мората, Роналду

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, що Ювентус виступає фаворитом пари, але чомусь не віриться, що Динамо ось так просто програє в черговий раз. Туринці явно не налаштовані вмирати за результат у турнірі, в якому вирішені проміжні завдання – це було помітно що по матчу з Ференцварошем у рідних стінах. Крім того, сам по собі Юве не настільки крутий у цьому сезоні, щоб легко бити суперників ослабленим складом.

Робити прогнози у поточному сезоні ЛЧ – справа невдячна. Результат вгадати важко, але можна сподіватися на забиті голи у виконанні обох команд. Ба більше – цілком реальною для Динамо здається результативна нічия. Якщо Ференцварош і Беневенто тримали її понад 90 хвилин, граючи з основою "б'янконері", то і киянам до снаги це зробити.

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