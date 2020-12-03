"У таких матчах ми набуваємо серйозного досвіду і він справді безцінний – тим більше, для молодих футболістів. Я для себе побачив, що потрібно вчитися швидше приймати рішення на полі, тому що на такому рівні навіть доля секунди може вирішити результат поєдинку. У той самий час, ці матчі додають впевненості у своїх силах, у собі і команді.

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Чому Ювентус виявився сильнішим? Перш за все тому, що вони сильніші в індивідуальному плані. Вони виграли за рахунок індивідуальностей. Особливих ігрових передумов перемогти у них не було. Все те, що вони створили і реалізували – наслідок наших індивідуальних помилок. Не можна сказати, що нам не під силу грати проти таких команд. Треба вчитися і, думаю, у нас все ще попереду.

Вважаю, що ми виглядали непогано, особливо у першому таймі. Останнім часом у нас із цим проблема: перший тайм проводимо на хорошому рівні, а в другому щось йде не так. У цьому треба розібратися і провести роботу над помилками.

Як мені давалось протистояння проти Роналду? Це було складно. Важко було втримати Кріштіану на стандартах, він дуже вміло виривався від мене, і я навіть не міг його заблокувати. Видно, що у нього величезний досвід і він завжди знає, що йому робити.

Чи достатньо вже у нас досвіду, аби у шостому турі Ліги чемпіонів задіяти його на полі та здобути путівку до євровесни? Поки важко судити. Одне можна сказати: Ференцварош – команда, яка буде давати нам грати в наш футбол. Гадаю, що ми вже досить "напрогравались" у Лізі чемпіонів – тепер час здобути нарешті перемогу", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже 8 грудня у матчі між Динамо та Ференцварошем визначиться, яка з команд проб'ється у Лігу Європи.

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