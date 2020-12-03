"Думаю, що рахунок не по грі. Про Ювентус говорити нічого, вони були фаворитами. У Лізі чемпіонів проти Ювентуса створити три реальні моменти – це дорогого коштує. Проблема Динамо в тому, що вони кидають грати після другого голу. Я згоден, що він був несправедливим. Мората був поза грою, ще й заважав Бущану.

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Щодо пенальті на Вербічі – я вважаю, що він пізно впав. Тому суддя і VAR мали рацію. Просто не повірила йому, він впав, коли захисник прибрав руки. Динамо добре провело кінцівку першого тайму і початок другого. Але ось цей другий гол зламав команду і вона кинула грати. Луческу потрібно з цим боротися.

Після Ювентуса повинен бути поштовх і ми всі повинні побачити, додадуть вони чи ні. Адже якщо завжди залишаєшся на одному рівні, це нічого не дає. Циганков мав момент. Якби він перекинув Щенсни, то став би набагато дорожчим. Так буває.

Чому я підтримую Динамо? Тому що з Ювентусом будь-якій команді важко грати, в Ювентусі хороші гравці. Всі знають, що Мората і Роналду небезпечні, ось вони і забили. Вони грають на руйнування. Сподіваюся, після цієї гри Луческу достукаєтеся до футболістів і переконає їх у тому, що вони можуть. Треба іноді ризикувати, тим більше в останній грі. У Лізі чемпіонів багато моментів не буває. Тренеру потрібно вбити в голову футболістам, що пора вже ризикувати і відступати нікуди.

Не люблю, коли у нас говорять, що одна команда коштує стільки-то, а інша – стільки-то. Зараз Ребров з Ференцварошем також може так сказати. Але це просто відмазка для бідних. У Динамо більше шансів, тому що вони створювали моменти з Барселоною і Ювентусом. Вони зобов'язані обігрувати Ференцварош. Ми пам'ятаємо гру в Будапешті. Там моментів не було, вони самі собі позабивали. У Динамо є 99% на перемогу над Ференцварошем", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

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