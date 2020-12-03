"В таких матчах мы приобретаем серьезный опыт и он действительно бесценен – тем более, для молодых футболистов. Я для себя увидел, что нужно учиться быстрее принимать решения на поле, так как на таком уровне даже доля секунды может решить исход поединка. В то же время, эти матчи добавляют уверенности в своих силах, в себе и команде.

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Почему Ювентус оказался сильнее? Прежде всего потому, что они сильнее в индивидуальном плане. Они выиграли за счет индивидуальностей. Особых игровых предпосылок победить у них не было. Все то, что они создали и реализовали – следствие наших индивидуальных ошибок. Нельзя сказать, что нам не по силам играть против таких команд. Надо учиться и думаю, у нас все еще впереди.

Считаю, что мы выглядели неплохо, особенно в первом тайме. В последнее время у нас с этим проблема: первый тайм проводим на хорошем уровне, а во втором что-то идет не так. В этом надо разобраться и провести работу над ошибками.

Как мне давалось противостояние против Роналду? Это было сложно. Трудно было удержать Криштиану на стандартах, он очень умело вырывался от меня, и я даже не мог его заблокировать. Видно, что у него огромный опыт и он всегда знает, что ему делать.

Достаточно ли уже у нас опыта, чтобы в шестом туре Лиги чемпионов задействовать его на поле и добыть путевку в евровесну? Пока трудно судить. Одно можно сказать: Ференцварош – команда, которая будет давать нам играть в наш футбол. Думаю, что мы уже достаточно "напроигрывались" в Лиге чемпионов – теперь время добыть наконец победу", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, уже 8 декабря в матче между Динамо и Ференцварошем определится, какая из команд пробьется в Лигу Европы.

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